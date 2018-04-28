ليونيل ميسي يصحح خطأه تجاه إنييستا

وجه ليونيل ميسي رسالة وداعية مؤثرة إلى زميله والقائد أندريس إنييستا الذي سيودع برشلونة بنهاية الموسم، مصححًا خطأه بغيابه عن المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الدولي الإسباني قراره بالرحيل.

وغاب ميسي وزميله لويس سواريز عن بيان إنييستا الأخير، والذي أعلن خلاله رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وقال قائد برشلونة متصدر الدوري الإسباني، أمس الجمعة، إنه سيترك النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي، وأجهش بالبكاء في تدريب برشلونة الذي حضره جميع زملائه في الفريق باستثناء ميسي وسواريز، بينما ضجت القاعة التي أقيم فيها المؤتمر الصحفي بالتصفيق بعد أن أنهى كلمته.

وقال: “هذا هو آخر موسم أقضيه هنا، إنه قرار فكرت فيه لمدة طويلة واضعًا نصب عيني الكثير من الاعتبارات، منها حياتي الشخصية وأسرتي. وبعد 22 عامًا قضيتها هنا، أدرك تمامًا قيمة أن تكون لاعبًا في هذا الفريق الذي أعتبره الأفضل على مستوى العالم”.

لكن ميسي نشر على صفحته على فيسبوك رسالة مطولة بالإسبانية والإنجليزية جاء فيها: “أشكرك على جميع السنوات التي تشاركنا خلالها. أندريس إنييستا. كان من دواعي سروري الاستمتاع بهذه اللعبة معك وقضاء العديد من اللحظات التي لا تنسى معًا”.

وأضاف: “أتمنى لك كل التوفيق في المرحلة الجديدة من حياتك المهنية ومسيرتك وحياتك الشخصية. أنت شخص عظيم، سواء داخل أو خارج الملعب. سنفتقدك!”.