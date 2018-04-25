هل ينتقل غاريث بيل نجم ريال مدريد إلى بايرن ميونخ؟.. اللاعب يجيب

تحدث الجناح الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، في حوار مع الصحيفة الألمانية “بيلد سبورت” عن مستقبله وربطه بفريق بايرن ميونخ، وأكد أنه يعشق فريقه الحالي لكنه يرغب في اللعب أكثر وتسجيل الأهداف.

وقال بيل عن انتقاله للبايرن: “لا يمكن أن تقول شيئًا عن المستقبل، بايرن ميونخ فريق رائع وفي السنوات الأخيرة كان دائمًا من الفرق القوية في أوروبا والمرشحة للفوز بالألقاب، شرف كبير لي أن يرتبط اسمي بالفريق، لكن في الوقت الحالي أنا لاعب في ريال مدريد”.

وأكد بيل أنه يرغب في اللعب أكثر وتسجيل الأهداف، موضحًا: “لأكون صريحًا أريد أن ألعب أكثر وأسجل أكثر الأهداف، دائمًا ما أريد أكثر”.

وأكد النجم الويلزي أن المستقبل قد يشهد انتقال لاعب مقابل 500 مليون يورو، قائلًا: “أعتقد أنه ممكن، من كان يعتقد قبل سنوات أن لاعبًا سينتقل مقابل 222 مليون يورو، لاحظوا التطورات التي تعرفها أثمنة اللاعبين وتطور السوق”.

ورحب بيل بالبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، مشددًا: “ليفاندوفسكي يملك المؤهلات للعب في ريال مدريد، إنه لاعب بإمكانيات هائلة أكدها مع بايرن ميونخ ومنتخب بولندا، يشكل خطرًا دائمًا، ويجب علينا أن نراقبه خلال مواجهتنا”.