كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد يواصل دعمه لصديقه راشفورد (صورة)

واصل كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي وقائد البرتغال دعمه لماركوس راشفورد بإرسال قميصه إلى مهاجم مانشستر يونايتد الشاب موقعًا منه.

ويستعد الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في أليانز آرينا لكن ذلك لم يمنعه من إرسال القميص إلى راشفورد مع تمنياته بالتوفيق والنجاح.

وسبق لرونالدو (33 عامًا) أن أرسل زوجًا من أحذية “نايك إير ماكس 97 CR7” التي تحمل علامته التجارية إلى راشفورد في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويبدو أن رونالدو وراشفورد تربطهما صداقة وطيدة رغم فارق العمر بينهما وعدم معاصرة راشفورد البالغ عمره 20 عامًا فترة تألق رونالدو في أولد ترافورد قبل انتقاله إلى ريال مدريد في 2008.

وكتب رونالدو على قميصه الذي أرسله إلى راشفورد “إلى ماركوس، واصل العمل الجيد”.

ولا شك أن القميص وهذه الكلمات تمثل دعمًا كبيًار لراشفورد الذي يعاني من الإحباط لابتعاده عن التشكيلة الأساسية لمدربه جوزيه مورينيو منذ انضمام أليكسيس سانشيز للفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي إذ أنه لم يبدأ مباراة توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الاتحاد يوم الأحد.

وسجل رونالدو 15 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم مقابل عشرة لكل من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.