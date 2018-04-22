فلورينتينو بيريز يكشف مصير نافاس مع ريال مدريد

أكد رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الملكي، سيبقى “سنوات عديدة” في صفوف الـ”ميرينغي”.

وأعرب فلورينتينو خلال حفل نُظم اليوم الأحد بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لتأسيس رابطة مشجعي رامون ميندوزا، التي اختارت كيلور ليصبح عضوًا شرفيًا خلال هذه الذكرى، عن دعمه التام للحارس الدولي بسبب أدائه في الملعب، والتزامه أمام المشجعين، منذ أن وصل إلى ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وأوضح رئيس النادي أن “الرابطة ساهمت بنشر مبادئ وقيم ريال مدريد، واختيار كيلور للتكريم يأتي في ضوء موهبته، وتميزه، والتزامه، لذلك سيظل معنا سنوات عديدة”.

ومن جانبه، قال كيلور إنه يشعر بالسعادة بعد هذا التكريم من جانب الرابطة، مؤكدًا أنه يريد الاستمرار في حراسة مرمى الفريق.

وذكر الحارس أنه يقبل التنافسية، ويشعر بالفخر جرّاء الانتساب إلى الريال، الذي يرغب بمواصلة اللعب في صفوفه العام المقبل.

وتابع:”لم أقل أبدًا لممثلي النادي ألا يتعاقدوا مع حارس آخر، أريد الاستمرار في ريال مدريد، لذلك نعمل سويًا ملتزمين من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، الذي بات حلمًا بالنسبة لنا”.