صحيفة إسبانية: إدارة برشلونة غاضبة من فالفيردي.. وهؤلاء يدعمون المدرب

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن العلاقة بين المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي وإدارة برشلونة ليست جيدة، رغم الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا خلال النهائي أمام إشبيلية وحسم لقب الدوري الإسباني منطقيًا.

وتحدث أحد المسؤولين في برشلونة عن رحلة العودة لبرشلونة بعد التتويج وقال لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “كان الاحتفال الغريب الذي شهدته في حياتي مع برشلونة”.

وأكدت الصحيفة أنه باستثناء الصورة الأولى التي جمعت فالفيردي والقائد آندريس إنييستا والرئيس ماريا بارتوميو رفقة الكأس، فخلال رحلة العودة ظهر تباعد بين الإدارة والمدرب حيث لم تكن هناك أحاديث مباشرة.

وبعد النزول في برشلونة فضّل أغلب أعضاء الإدارة مغادرة الطائرة بعيدًا عن احتفال المدرب ولاعبين، ولم يبق معهم سوى إداري وحيد.

وحسب “موندو ديبورتيفو” فإن إدارة برشلونة رغم الفوز بالثنائية لا تنظر بشكل إيجابي لموسم فالفيردي وتعتبر أن الهدف الأساس كان الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأن الخروج أمام روما الإيطالي بتلك الطريقة شكّل أزمة بينهم وبين المدرب.

وتعرف الإدارة أن فالفريدي يملك حاليًا دعم أغلب قادة الفريق في غرفة الملابس وعبّروا عن رغبتهم في بقائه رغم الخروج من دوري الأبطال.