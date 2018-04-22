صحف إسبانيا للإمبراطور الأخير: “إنييستا لا ترحل”

أشادت صحف إسبانيا الصادرة، اليوم الأحد، كثيرًا بقائد برشلونة أندريس إنييستا؛ بعد تألقه اللافت وقيادته فريقه لفوز ساحق 5-صفر على إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الليلة الماضية.

وكان إنييستا (33 عامًا) أفضل لاعب في نهائي الكأس؛ بعدما قدم عرضًا مذهلًا وهز الشباك ليساعد فريقه الذي سيطر بقوة على سحق إشبيلية والفوز بكأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة على التوالي، وللمرة 30 إجمالًا، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد.

وأكد صانع اللعب المتميز أنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله، خلال الأسبوع الحالي، بينما تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن انتقاله لأحد أندية الدوري الصيني الممتاز.

وعلى صدر صفحتها الأولى، قالت صحيفة إس الرياضية: “إنييستا.. لا ترحل”، في حين وصفت صحيفة ماركا اللاعب بأنه “الإمبراطور الأخير،” في إشارة لرحيله المحتمل إلى شرق آسيا.

وكتب الفريدو ريلانو رئيس تحرير إس: “من الممتع حقًا مشاهدة إنييستا أثناء اللعب.. تسلم إنييستا الكأس من يدي الملك ورفعها عاليًا، والكل هنا يسأل لماذا يرحل؟”.

وبكى قائد برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ عند استبداله، وسط هتافات باسمه من جماهير الفريقين في المدرجات.

ويحظى إنييستا بشعبية واسعة في أنحاء بلاده؛ بعد فوزه مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، ومع برشلونة توج بكأس الملك ست مرات، وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات، إضافة لثمانية ألقاب في الدوري المحلي، ستصبح تسعة إذا حقق برشلونة الثنائية المحلية بحصوله على ثلاث نقاط إضافية من مبارياته الخمس الأخيرة.

وأسهبت صحف برشلونة أيضًا في الإشادة بإنييستا الذي انضم للفريق الكتالوني وعمره 12 عامًا، ولم يترك نو كامب طوال مسيرته.

وقالت صحيفة دياريو سبورت في صفحتها الأولى: “يعيش الملك.. تحولت المباراة لمشهد تكريم لإنييستا في وداعه الأسطوري”.

كما توالت الإشادة من زملاء إنييستا ومدربه إرنستو فالفيردي بعد المباراة.

وعن القرار الحاسم قال المدرب: “أندريس هو من سيتخذ القرار الخاص بمستقبله ثم يبلغنا بذلك”.

وألمح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، إلى وجود فرصة لبقاء اللاعب المخضرم في صفوف النادي الكتالوني.

وأضاف بارتوميو: “أعرف أنه تلقى عروضًا، لكن برشلونة هو الفريق الوحيد الذي عرفه طوال حياته. انضم للنادي وعمره 12 عامًا، وأعطى للنادي كل شيء، ولديه عقد مفتوح مع النادي”.