متى يُعلن إنييستا قراره النهائي بشأن الرحيل عن نادي برشلونة؟

إذا كانت هذه بالفعل واحدة من المباريات الأخيرة لأندريس إنييستا مع برشلونة، فإنها كانت طريقة رائعة لوداع النادي الكتالوني.

وكان قائد برشلونة أفضل لاعب، أمس السبت، بعدما قدم عرضًا مذهلًا ليساعد فريقه الممتع على سحق إشبيلية 5-صفر، والفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.

وسيتخذ إنييستا قرارًا بشأن مستقبله الأسبوع المقبل، ويدرس لاعب الوسط البالغ عمره 33 عامًا الانتقال للدوري الصيني، وتقول تقارير صحافية إسبانية إنه سينهي فترته الناجحة للغاية مع برشلونة من أجل تجربة حظه في الشرق الأقصى.

وبكى قائد برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة عند استبداله وسط هتافات باسمه من جماهير الفريقين في المدرجات.

في الإمارات العربية المتحدة كانت انطلاقة هذا النجم من خلال كأس العالم للشباب مع منتخب اسبانيا..

وها هو الحلم ينتهي فجأة.. حلم في بدايته جميل وختامه أجمل لانيستا في آخر نهائي له مع #برشلونة.. #كأس_ملك_إسبانيا#برشلونة_إشبيلية pic.twitter.com/0DzhHAOR9p — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 21, 2018

وقال إنييستا: “هذا الأسبوع سأعلن قراري النهائي.. ما يجعلنا سعداء هو أيام مثل هذه. أردت حقًا أن يسير هذا اليوم بشكل جيد، وحدث ذلك بالفعل منذ الدقيقة الأولى”.

وأضاف: “كانت ليلة رائعة من الجوانب كافة، على صعيد الفريق وعلى الصعيد الشخصي. هذا لقب نحبه وسنحاول إضافة لقب الدوري لننهي الموسم بقوة”.

وكانت هذه سادس مرة يرفع فيها إنييستا كأس الملك، إضافة لثمانية ألقاب في الدوري ستصبح تسعة إذا حقق برشلونة الثنائية المحلية بحصوله على ثلاث نقاط إضافية من مبارياته الخمس الأخيرة، كما فاز إنييستا بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وأمام إشبيلية كان إنييستا في أفضل مستوياته، وساعد برشلونة على إرهاق منافسه بتمرير الكرة بسرعة ودقة ولم يترك الفريق الأندلسي يلتقط أنفاسه.

وتسجيل الأهداف ليس موطن قوة إنييستا إذ أحرز هدفًا واحدًا بجميع المسابقات هذا الموسم قبل أن يسجل هدف برشلونة الرابع بعدما راوغ حارس إشبيلية ديفيد سوريا ليهز الشباك من زاوية صعبة.

وقال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة: “أندريس يقدم استعراضًا فنيًا. مشاهدته ممتعة”.

وبعد خيبة أمل خروج برشلونة من دور الثمانية في دوري الأبطال أمام روما بعدما أهدر الفريق الكتالوني تفوقه بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، شعر إنييستا بالسعادة بعد عودة الابتسامة للجماهير.

وقال: “الفريق والجماهير يستحقون عشرة من عشرة. هناك الكثير من المشاعر. أنا سعيد جدًا وسعيد بأننا أظهرنا أفضل ما عندنا وسعيد بهذا اللقب”.

“رغم أننا جميعا كنا نفكر في مباراة روما، فإن الجماهير تستحق هذا اللقب”.