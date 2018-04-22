بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا.. نادي برشلونة يسيطر على البطولات في بلاده في الـمواسم الـ10 الأخيرة

تمكّن نادي برشلونة من التتويج بلقب كأس الملك للمرة الرابعة على التوالي والـ30 في تاريخه والسادسة في العشر مواسم الأخيرة، ليؤكد سيطرته على كرة القدم الإسبانية منذ موسم 2008-2009 حيث توج بـ17 لقبًا، ويبدو أن اللقب الـ18 تقريبًا بات محسومًا، وهو الدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة إلى 3 نقاط من 15 نقطة ممكنة للتتويج بلقب الدوري الإسباني، وهو ما يجعل إعلانه رسميًا بطلًا مسألة وقت فقط.

وطيلة الـ10 مواسم تمكن برشلونة من الفوز بـ18 لقبًا من أصل 29 لقبًا محليًا ما بين دوري وكأس ملك وكأس السوبر الإسباني بواقع 7 ألقاب دوري و6 ألقاب كأس ملك و5 ألقاب للسوبر الإسباني.

وبالمقارنة مع منافسيه فريال مدريد اكتفى في نفس الفترة بـ6 ألقاب فقط لقبان للدوري الإسباني ولقبان لكأس الملك ولقبان للسوبر الإسباني.

وتوزعت الخمسة ألقاب المتبقية أتلتيكو مدريد بـ3 ألقاب لقب في كل من الدوري وكأس الملك والسوبر الإسباني، وفاز أتلتيك بلباو بلقب للسوبر الإسباني وإشبيلية لقب لكأس الملك.

لكن على الصعيد القاري والعالمي، كان ريال مدريد ندًا لبرشلونة وفاز كل منهما بـ9 ألقاب، 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب سوبر أوروبي و3 كؤوس عالم للأندية.

كما توج إشبيلية بـ3 ألقاب في الدوري الأوروبي وأتلتيكو مدريد بلقبين للدوري الأوروبي ولقب للسوبر الأوروبي.

وما زال بإمكان ريال مدريد التفوق قاريًا؛ لكونه يلعب نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، بينما يلعب أتلتيكو مدريد نصف نهائي الدوري الأوروبي.