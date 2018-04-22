هل يسير مودريتش نجم ريال مدريد على خطى إبراهيموفيتش؟

فتح لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، الباب للحاق بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، حال لم يتمكن من إنهاء مسيرته في النادي الملكي.

واقترب الدولي الكرواتي، البالغ عمره 32 عامًا، من نهاية موسمه السادس مع ريال مدريد بعدما انضم للنادي في 2012 قادمًا من توتنهام هوتسبر.

وانضم إبراهيموفيتش الشهر الماضي إلى لوس أنغليس غالاكسي قادمًا من مانشستر يونايتد الذي انفصل عنه بالتراضي ، وقد بدأ مسيرته في الولايات المتحدة بشكل مذهل.

ولم يخف مودريتش إعجابه بخطوة إبراهيموفيتش ولم يستبعد أن يحذو حذوه في حال فشل في إنهاء مسيرته في ريال مدريد.

وسجل إبرا مهاجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق ثلاثة أهداف في نفس عدد المباريات منذ انضمامه لغالاكسي قادما من مانشستر يونايتد.

وقال مودريتش لمحطة SVT Sport التلفزيونية: “ربما أرى نفسي في الدوري الأمريكي للمحترفين. من الصعب مشاهدة المباريات بسبب فارق التوقيت لكن أحيانًا أشاهد المباريات التي تقام في وقت مبكر في أوروبا”.

وأضاف: “إبراهيموفيتش لاعب كبير وأحد أفضل لاعبي أوروبا في السنوات العشر او العشرين الماضية وأحب أن أراه يمد مسيرته في الملاعب لرؤيته يتألق. لا تحدث ما يمكن أن يحدث في المستقبل. لا يزال أمامي عامان آخران في عقدي مع ريال مدريد وسعيد ببقائي في النادي لكني أود إنهاء مسيرتي في مدريد لو أمكن ذلك”

وأوضح: “لكن إذا لم أنجح في إنهاء مسيرتي في سانتياغو برنابيو ربما ينتهي بي المطاف في أمريكا مثلا إبراهيموفيتش”.