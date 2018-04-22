إنييستا يبكي على مقاعد بدلاء نادي برشلونة (فيديو)

لم يتمالك أندريس إنييستا دموعه بعد استبداله خلال نهائي كأس ملك إسبانيا قبل النهاية بثلاث دقائق حيث بكى وهو على مقاعد البدلاء عقب مشاركته في اخر مباراة نهائية مع برشلونة.

وهتف مشجعو برشلونة واشبيلية باسم إنييستا عند استبداله في الدقائق الأخيرة وترددت الهتافات في استاد واندا متروبوليتانو ملعب أتلتيكو مدريد حتى بعد صفارة النهاية.

ويدرس لاعب الوسط المخضرم الانتقال للدوري الصيني وقد يكون هذا آخر نهائي لكأس إسبانيا يخوضه مع برشلونة، وتأكد من أنه سيتم تذكره جيدا.

وسجل لويس سواريز هدفين في الشوط الأول ليتوج برشلونة باللقب للمرة 30، وهو رقم قياسي، لكن إنييستا وميسي لعبا دور البطولة ليتلقى فريق المدرب فينشنزو مونتيلا هزيمة ثقيلة.

وصنع فيليب كوتينيو الهدف الأول لسواريز في الدقيقة 14 وسيطر برشلونة على باقي المباراة. وتعوض النتيجة إلى حد كبير خروج برشلونة المذل من دور الثمانية في دوري أبطال اوروبا على يد روما في وقت سابق هذا الشهر.

وأحرز ميسي الهدف الثاني بعد عمل جيد من جوردي ألبا ثم أضاف سواريز هدفا آخر قبل أن يهز إنيستا الشباك من زاوية صعبة. واختتم كوتينيو الأهداف من ركلة جزاء.