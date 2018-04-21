برشلونة يسحق إشبيلية بخماسية ويحرز مجددا لقب كأس ملك إسبانيا

تألق الثنائي ليونيل ميسي وأندريس إنيستا ليفوز برشلونة بسهولة 5-صفر على أشبيلية ويحرز لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي اليوم السبت.

وسجل لويس سواريز هدفين في الشوط الأول ليتوج برشلونة باللقب للمرة 30، وهو رقم قياسي، لكن لحظة الإبداع جاءت بواسطة إنيستا وميسي في الشوط الثاني ليتعرض إشبيلية لهزيمة ثقيلة.

وصنع فيليب كوتينيو الهدف الأول لسواريز في الدقيقة 14 وسيطر برشلونة على باقي دقائق اللقاء وبات على أعتاب الجمع بين الثنائية المحلية الدوري والكأس.

وأحرز ميسي الهدف الثاني بعد تمريرة من جوردي ألبا ثم أضاف سواريز هدفا قبل أن يتبادل إنيستا الكرة مع ميسي ويسجل هدفا رائعا بعد انفراد بالمرمى. واختتم كوتينيو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء.