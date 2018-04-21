ريال مدريد يوافق على شروط كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة ريال مدريد رضخت لمطالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وستوافق على تمديد تعاقده وزيادة راتبه.

وأوضحت صحيفة “أس” أن خوسيه أنخل سانشيز المدير العام لنادي ريال مدريد، تواصل مع رونالدو، وأعرب له عن سعادة إدارة النادي بتألقه في الأشهر الأخيرة، ورغبة الإدارة في مكافأته بعقد جديد وزيادة مرتبه السنوي بشكل ملحوظ.

وأضافت الصحيفة أن الطرفين يهدفان الى حسم مسألة التجديد وتوقيع العقد قبل انطلاق بطولة كأس العالم في الـ1 من يونيو المقبل في روسيا.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد أن راتب رونالدو سيزيد من 21 مليون يورو إلى 30 مليون يورو، إضافة الى مليوني يورو كمتغيرات، في حين ستظل مدة العقد هي نفسها إذ ينتهي العام 2021.

وحال توصل الطرفان إلى اتفاق وفق الصحيفة فإن رونالدو سيقترب من راتب نيمار لاعب باريس سان جيرمان، والذي يتقاضى 35 مليون يورو، لكنه يظل بعيدًا عن منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والذي يحصل على 45 مليون يورو.

ويتألق رونالدو (33 عامًا) مع ريال مدريد بعد بداية مخيبة مطلع الموسم وسجل 42 هدفًا وصنع 7 في 39 مباراة، وقاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إذ يلاقي بايرن ميونخ في نصف النهائي.