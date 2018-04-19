صحيفة تكشف النادي الصيني الذي سيلعب له إنييستا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، النادي الصيني الذي سيلعب له لاعب خط وسط برشلونة آندريس إنييستا، بعد رحيله عن الفريق الكتالوني في نهاية الموسم.

وقالت صحيفة “ماركا”: إن إنييستا استقر على الانتقال إلى نادي شونجكينغ ليفان الصيني، مفضّلًا إياه على تيانغين كوانغين وهيبي شينا فورشن وغوانغزو إيفرغراند.

وأوضحت الصحيفة أن جيانغ لي تشانغ، رئيس شونجكينغ، الذي يترأس غرناطة الإسباني أيضًا، يشرف بنفسه على مفاوضات التعاقد مع إنييستا.

وكان إنييستا (33 عامًا) قد مدد عقده مع برشلونة “مدى الحياة” في أكتوبر الماضي، لكنه وضع بندًا يسمح له بالرحيل في أي وقت.

وأشارت “ماركا” إلى أنه قد يكشف النادي الصيني عن تعاقده مع إنييستا في يوليو القادم، وأن اللاعب الإسباني سيعلن وجهته المقبلة بعد خوض نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل، ضد إشبيلية.

ويحتل شونجكينغ ليفان المركز الثامن في الدوري الصيني، وفي رصيده 8 نقاط من 6 مباريات، ويتأخر بـ10 نقاط عن المتصدر شنغهاي.

وشارك إنييستا في 669 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 56 هدفًا وصنع 141، وكان ضمن قائمة المنتخب الإسباني الفائزة بكأس العالم 2010، وأمم أوروبا 2008 و2012.

وقد فاز مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس إسبانيا 5 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات.