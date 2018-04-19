“مكافحة المنشطات” تزور تدريبات نادي برشلونة بشكل مفاجئ

قام وفد من الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات بزيارة مفاجئة لتدريبات برشلونة الذي يستعد لنهائي كأس الملك السبت القادم، أمام إشبيلية في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

وكان المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي اللاعب الوحيد الذي أخذت عينات من دمه وبوله، بينما أخدت عينات الدم لبقية اللاعبين.

وضمت قائمة اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني تير شتيغن والعميد أندرياس إنييستا والبرازيلي باولينيو والفرنسي لوكاس دين والإسباني جوردي ألبا والبرتغالي أندريه غوميز والبلجيكي فيرمايلين والإسباني جيرارد بيكيه.

وسبق لبرشلونة أن تلقى مؤخرًا زيارة مفاجئة أيضًا من لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة روما الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.