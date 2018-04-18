تعرّف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة “الكلاسيكو الأخير” في الموسم الجاري

أعلنت رابطة الدوري الإسباني يوم الأربعاء أن الكلاسيكو سيُقام مساء الأحد السادس من مايو/آيار المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة.

والكلاسيكو المقبل هو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم، ومن الممكن أن يكون اللقب قد تم حسمه لصالح النادي الكتالوني.

وأعلنت الرابطة جدول مباريات المرحلة الـ 36، والتي يستضيف خلالها إشبيلية فريق ريال سوسييداد يوم الجمعة الرابع من مايو/ آيار، وسيلتقي فالنسيا مع فياريال يوم السبت.

ويتصدّر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة بعد 33 مباراة، متقدمًا بفارق 12 نقطة على أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفًا على ريال سوسيداد يوم الخميس.