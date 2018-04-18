أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو.. الملكي يتأخر بهدف ورونالدو يتعادل (فيديو)

تقدم إينياكي ويليامز مهاجم أتليتك بلباو بهدف لفريقه في شباك ريال مدريد، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في الدوري الإسباني.

واستلم ويليامز الكرة منفردًا بمرمى نافاس، وأودع الكرة في الشباك.

وتعادل كريستيانو رونالدو للفريق الملكي في الدقيقة 87 من متابعة لتسديدة الكرواتي لوكا مودرتش.

ويواجه فريق ريال مدريد ضيفه أتليتك بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .

ودخل ريال مدريد اللقاء بعد فوزه في مباراة الجولة الماضية خارج ملعبه على صاحب المركز الأخير فريق ملقا بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تألق لاعب ملقا السابق، والملكي الحالي، إيسكو بتسجيله هدفًا، وصناعته لآخر لزميله كاسيميرو.

بينما دخل فريق أتلتيك بلباو المباراة بعد خسارته الجولة الماضية على أرضه، ووسط جماهيره من فريق ديبورتيفو لاكرونيا بنتيجة 3-2.