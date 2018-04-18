ياري مينا مدافع نادي برشلونة يتهم أياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو بالعنصرية

عاد الإسباني أياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو ليثير الجدل بتوجيهه عبارات عنصرية لمدافع برشلونة الكولومبي ياري مينا، خلال لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل 2-2 .

واتهم الدولي الكولومبي المهاجم الدولي الإسباني بشتمه بعبارات عنصرية حين اصطدما خلال إحدى الكرات، حيث قال: “حين وقع التحام بيننا وسقطت أرضًا قال لي قف أيها العبد، تجيد التمثيل يا قرد.”

ولم يصدر أي بيان رسمي من برشلونة حول الواقعة، لكن صحيفة ” سبورت ” الكاتالونية ذكرت بواقعة سابقة كان بطلها أفضل هداف إسباني في الليغا هذا الموسم، وكانت في كانون الثاني / يناير الماضي حين اتهمه جيفيرسون ليرما لاعب ليفانتي بشتمه بعبارات عنصرية.

وتحدث ياري مينا مع حكم اللقاء حول الموضوع بعد نهاية اللقاء، كما نشر على صفحته على إنستغرام خبر الواقعة وصورتها، وهو ما أثار الجدل بين أنصار الفريقين على المواقع الاجتماعية.