تقارير.. نادي برشلونة يتفق مع البرتغالي غوميز على الرحيل

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أيام الدولي البرتغالي، أندريه غوميز، مع نادي برشلونة الإسباني، باتت معدودة ويستعد اللاعب للمغادرة قريبًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت”، اليوم الأربعاء، فإن إدارة البلوغرانا قررت منذ أسابيع التخلي عن خدمات غوميز بشكل رسمي نهاية هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق تم بالفعل بين النادي واللاعب، وستبدأ خطوات التنفيذ بعد نهائي الكأس، والجولات الأخيرة من الليغا، إذ سينتظر الطرفان عرضًا مناسبًا، يحقق مصلحة صاحب الـ24 عامًا، والنادي.

وأكدت أن غوميز نفسه، يدرك أن مستقبله ليس مع برشلونة، إذ لم يتطور هناك كما كان متوقعًا.

ويرى اللاعب أن الوقت قد حان، للبحث عن تحدٍ جديد، قد يساعده على التألق، الذي أظهره من قبل في فالنسيا.

وقبل بضعة أسابيع فقط، اعترف غوميز بالصعوبات التي واجهها، من أجل التأقلم في برشلونة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها.