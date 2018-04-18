نادي برشلونة يسعى للتتويج بلقبين في نهاية الأسبوع

يبحث نادي برشلونة عن أول ألقابه في الموسم الحالي حين يواجه إشبيلية، السبت المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، ويحتاج لهديتين من ريال سوسيداد وريال بتيس للفوز -أيضًا- بلقب الدوري الإسباني مبكرًا.

ويأمل برشلونة في الفوز بلقب كأس الملك للمرة الـ 30 في مسيرته، وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب (29 مرّة)، لكنه أيضًا يرغب في معادلة إنجاز سبقه إليه فريقا ريال مدريد وأتلتيك بلباو بالفوز بكأس ملك إسبانيا 4 مرات متتالية.

وفاز برشلونة باللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة 2015 و2016 و2017 منها مرة أمام إشبيلية منافسه في النهائي سنة 2016 ، علما أنه خسر نهائي 2014 أمام ريال مدريد.

وسبق لفريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو أن توجا باللقب 4 مرات متتوالية سنوات 1905 و1906 و1907 و1908 بالنسبة للأول و1930 و1931 و1932 و1933 بالنسبة للثاني.

وقد يفوز برشلونة بلقبين في نهاية الأسبوع، لكنه يحتاج للهدايا لتحقيق لقب الدوري الإسباني/ الدرجة الأولى، مبكرًا ودون لعب لقائه في إطار الجولة الـ 34 أمام فياريال والذي سيؤجل حتى الشهر المقبل.

ويملك برشلونة بعد تعادله أمام سيلتا فيغو 12 نقطة كفارق عن أتلتيكو مدريد الذي سيواجه ريال سوسيداد الخميس في إطار الجولة الـ 33 وريال بتيس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 34.

وفي حال خسارة أتلتيكو مدريد للقاءين سيتوج برشلونة باللقب، بينما في حال حصوله على 6 نقاط فبرشلونة يحتاج لـ6 نقاط من 15 نقطة ممكنة في خمس اللقاءات الأخيرة.