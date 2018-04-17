أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو.. البلوغرانا يتقدم بثنائية.. وكاسترو وإسباس يتعادلان (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو.. البلوغرانا يتقدم بثنائية.. وكاسترو وإسباس يتعادلان (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدّم فريق برشلونة بهدف أول في شباك سيلتا فيغو، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 على ملعب “بالايدوس”.

وسجل الهدف عثمان ديمبلي، في الدقيقة 36 بعدما استغل كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء ليصوّبها بقوة في الشباك.

ويسعى برشلونة إلى انتزاع النقاط الثلاث من أنياب سيلتا فيغو، من أجل الاقتراب خطوة أكبر من التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث يغرد منفردًا بالصدارة برصيد 82 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد “الوصيف”، و15 نقطة عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ومع الدقيقة 45 تعادل جوني كاسترو لسيلتا.

وفي الدقيقة 64 سجل باكو ألكاسير الهدف الثاني للبرسا.

وفي الدقيقة 82 أدرك إياغو إسباس التعادل لسيلتا فيغو.

ويملك برشلونة فرصة تاريخية لتعزيز رقمه القياسي الأفضل في تاريخ الدوري الإسباني بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في 39 مباراة على التوالي كان آخرها الفوز على فالنسيا بنتيجة 2/1 في الجولة الماضية، حيث حطم ريال سوسيداد برصيد 38 مباراة بين عامي 1979 و1980.

وتعد مواجهة سيلتا فيغو بمثابة البروفة الأخيرة لبرشلونة قبل النهائي المرتقب لكأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية، والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل أتلتيكو مدريد.

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