هل اشتبك ديمبلي وفالفيردي في تدريبات نادي برشلونة؟ (صورة)

أثار صحفي كاتالوني عبر تغريدة على ” تويتر ” الجدل حول خلاف حدث بين الفرنسي عثمان ديمبيلي ومدربه إيرناستو فالفيردي خلال الحصة التدريبية الأخيرة لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيغو.

وحسب الصحفي فالمدرب فالفيردي والنجم الفرنسي الشاب تبادلا كلمات سيئة بينهما وكادا أن يشتبكا لولا تدخل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي قام بتهدئة الأمور بين زميله ومدربه.

وتحدث الصحفي أدريان روميرو عن كلمات عنصرية صدرت من المدرب الإسباني لكن الصحافة المقربة من برشلونة ” سبورت ” و ” موندو ديبورتيفو ” لم تشيرا للخبر نهائيًا.

ورغم كون الأخبار لن تؤكدها أي صحيفة إسبانية لكن العلاقة بين المدرب إيرمنيستو فالفيردي والنجم الفرنسي الشاب البالغ من العمر 20 سنة ليست جيدة، وظهرت من خلال عدم إشراكه في اللقاءات المهمة الأخيرة حيث لم يلعب سوى 5 دقائق من لقاء روما في دوري الأبطال و11 دقيقة أمام فالنسيا.

ولا يثق المدرب فالفيردي بشكل كبير في النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والذي كلف الفريق حوالي 145 مليون يورو بالحوافز ، لكنه أصيب وغاب لفترة طويلة وحين عاد للعب لم يقنع المدرب والجماهير.