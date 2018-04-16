فالفيردي يستبعد أعمدة برشلونة في مباراته أمام سيلتا فيغو

استبعد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة جيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وآندريس إنييستا وإيفان راكيتيتش من تشكيلة الفريق التي ستواجه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غدًا الثلاثاء.

ويبتعد العملاق الكتالوني في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه قبل 6 مباريات من نهاية الموسم، لكنه سيواجه إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

ولم يخسر برشلونة في 39 مباراة بالدوري وهو رقم قياسي لكنه سيقامر بهذا السجل حين يتوجه لملاقاة سليتا فيغو بتشكيلة من الصف الثاني أعلنها النادي اليوم الإثنين.

وخسر برشلونة الموسم الماضي 4/3 في ضيافة سيلتا فيغو في الدوري، كما تجرع خسارة مذلة 4/1 أمامه في العام الذي سبقه.

ويعود لوكا دين إلى التشكيلة بعد التعافي من إصابة، بينما تم استدعاء أليكس فيدال ويري مينا بعد استبعادهما من انتصار 2/1 على فالنسيا في الدوري يوم السبت.