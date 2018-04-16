رونالدو يُظهر عضلاته المخيفة عقب تدريب روتيني (صورة)

بعدما أظهر عضلات صدره وبطنه في عدة مناسبات آخرها عقب تسجيل هدف الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهر كريستيانو رونالدو في صورة مع زملائه في ريال مدريد في التدريب بعضلات قدمين “مخيفة”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو، على سانتياغو برنابيو، الأربعاء المقبل، قبل مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ.

وبدا أن “الدون” البالغ من العمر 33 عامًا في حالة بدنية مذهلة بعد غيابه عن الفوز 2/0 على ملعب مالاغا في الدوري.

ووقف رونالدو إلى جوار زملائه رافعًا سرواله ليظهر عضلات فخذه المذهلة والمخيفة حقًا، في حين كان زملاؤه إلى جواره ينظرون للكاميرا بشكل طبيعي.

والتقط الحارس كيكو كاستيا ولاعب الوسط توني كروس وبورخا مايورال ورافاييل فاران صورة إلى جوار رونالدو عقب نهاية تدريب ريال مدريد اليوم الإثنين ونشرها فاران على حسابه في “تويتر”.

وسجل رنالدو 42 هدفًا من 42 مباراة بينها 15 في دوري الأبطال ليثبت رغبته الأكيدة في إطالة عمر مسيرته في الملاعب والحفاظ على لياقته البدنية في أفضل صورة.

ويتميز رونالدو بجسده القوي واهتمامه بقدراته البدنية حيث يحافظ على ذلك طوال مسيرته عبر السباحة في منزله بعد المباريات، وكذلك يفعل نجله كريستيانو جونيور البالغ 7 أعوام.

وبعد السباحة يخضع للعلاج بالماء سواء حمامات باردة أو ساخنة لتجديد العضلات وتدليك العضلات ويدخل غرفة العلاج بالتبريد.

واستعان بغرفة في منزله منذ 2013 عندما نما إلى علمه استفادة الفرنسي فرانك ريبيري منها بشكل رائع خلال العلاج من الإصابة.

