نادي برشلونة يعرف قرار إنييستا

ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن إدارة برشلونة تعرف قرار العميد أندريتس إنييستا النهائي بشأن بقائه أو رحيله عن الفريق في نهاية الموسم، لكنها فضلت الصمت في انتظار نهاية لقاء كأس الملك أمام إشبيلية وإعلانه شخصيًا عن القرار.

وبحسب الصحيفة فالنجم الملقب بالرسام اختار الرحيل عن برشلونة ووقع فعلًا لفريق صيني لمدة 3 سنوات وفضله على عدة عروض توصل بها برواتب خيالية.

وسيعلن إنييستا عن قراره النهائي بعد نهائي كأس الملك السبت القادم أمام إشبيلية في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد لينهي الجدل حول مستقبله ويضع إدارة فريقه في موقف جيد أمام الجماهير التي كانت ترغب في بقائه.

وبحسب صحيفة ” أس ” فإنييستا اختار العرض الصيني لكونه يتضمن أيضًا مزايا تخص شركته المنتجة للخمور، حيث حصل على عرض لشراء منتوجات الشركة لمدة 10 سنوات كاملة تمكنه من دخول السوق الصينية.

وشكل الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي عاملًا مهمًا في قرار إنييستا بتسريع وتيرة المفاوضات مع الجانب الصيني، وإعلان رحيله مبكرًا بعدما كان مقررًا أن يتخذه يوم 30 نيسان / أبريل الحالي.