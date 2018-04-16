هل بدأ نيمار تنفيذ خطة الرحيل إلى ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحافية عن أن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، بدأ التخطيط للرحيل عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس”، فإن النجم البرازيلي كشف عن عدم اهتمامه بناديه الحالي من خلال صورة نشرها، أمس الأحد، وهو يمارس لعبة “البوكر” إلكترونيًا، في الوقت الذي يحقق فيه فريقه فوزًا كاسحا (7 / 1) على موناكو ويتوج بلقب بطولة الدوري الفرنسي.

ونشر نيمار صورته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث كان يلعب “البوكر” فيما تظهر في خلفية الصورة شاشة تلفزيونية تعرض مباراة فريقه أمام موناكو.

وأوضحت الصحيفة، أن والد نيمار حضر مباراة باريس سان جيرمان أمس من المقصورة الرئيسة لملعب الفريق.

وبعد أن توج باريس سان جيرمان رسميًا بلقب الدوري، سيسعى والد نيمار ووكيل أعماله إلى إقناع إدارة النادي الباريسي برحيل نجله إلى صفوف ريال مدريد.

وكانت “آس” تحدثت الشهر الماضي عن اجتماع عقد بين ممثلين لريال مدريد ووالد نيمار ومحاميين في العاصمة الفرنسية باريس من أجل بحث مسألة رحيل اللاعب إلى ريال مدريد.

وفي ذلك الاجتماع، كشف ممثلو النادي الإسباني عن رغبتهم في ضم قائد المنتخب البرازيلي، كما أوضحوا إستراتيجيتهم في إقناع باريس سان جيرمان بعقد الصفقة، كما تحدثوا أيضًا عن راتب اللاعب المحتمل حال انتقاله والمكافآت المالية التي سيحصل عليها.