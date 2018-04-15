ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو (صورة)

اجتاز نادي ريال مدريد، اليوم مضيفه مالاغا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وفي السياق نفسه أحرز أنخيل كوريا وأنطوان غريزمان وفرناندو توريس ثلاثة أهداف في فوز مريح لأتلتيكو مدريد 3-صفر على ضيفه ليفانتي.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني برصيد 71 نقطة متأخرًا بفارق 11 نقطة عن برشلونة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بينما تذيل مالاغا الترتيب برصيد 17 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة بفارق 11 نقطة عن مطارده أتلتيكو مدريد.