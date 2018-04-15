ريال مدريد يهزم مالاغا ويستعيد المركز الثالث في الدوري الإسباني

تغلب ريال مدريد 2\0 على مضيفه مالاغا، اليوم الأحد، على ملعب لا روزاليدا، في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني

وسجل هدفي ريال مدريد لاعب الوسط الإسباني إيسكو بتسديدة رائعة على يمين حارس مالاغا أندري ألمييدا في الدقيقة 29.

وأضاف لاعب الوسط الآخر البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من إيسكو.

وأبعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أغلى نجومه عن المباراة، وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين أشرك تيو هيرنانديز، و خيسوس فاييخو.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 67 نقطة، ليستعيد المركز الثالث من فالنسيا الذي خسر الأحد أمام برشلونة 2/1.

في حين تجمّد رصيد مالاغا عند 17 نقطة في المركز الأخير ليقترب بشكل كبير من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.