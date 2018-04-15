أهداف مباراة ريال مدريد ومالاغا.. إيسكو يفتتح التسجيل بركلة رائعة وكاسيميرو يضيف الثاني (فيديو)

سجل لاعب خط الوسط الإسباني إيسكو هدفًا رائعًا لفريقه ريال مدريد خلال مباراته أمام مالاغا، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني

وحصل ريال مدريد على ركلة حرة بعد تدخل من روبرتو روزاليس على إيسكو ليسددها إيسكو نفسه على يمين الحارس أندري ألمييدا، ويعلن الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 29.

وهذا الهدف رقم 45 للاعب إيسكو في الدوري الإسباني، وهو الأول له من ضربة حرة مباشرة،.

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 63، مستغلًا تمريرة عرضية من إيسكو

ويخوض ريال مدريد المباراة دون أبرز لاعبيه، وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يفضل الحصول على الراحة ليكون في كاملة الجاهزية أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 64 نقطة، وسيعود إلى المركز الثالث حال تحقيق الفوز على مالاغ، مستغلًا فوز برشلونة 2/1 على فالنسيا أمس السبت في الجولة ذاتها.