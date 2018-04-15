أتليتكو مدريد يكتسح ليفانتي بثلاثية ويحافظ على وصافة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

اكتسح نادي أتليتكو مدريد، ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون ردٍ في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وأنهى أتليتكو مدريد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة 33.

ومع حلول الدقيقة 48 أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يختتم فيرناندو توريس الأهداف في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 71 نقطة في الوصافة، بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

بينما تجمّد رصيد ليفانتي عند 31 نقطة في المركز السابع عشر، ليتلقى الهزيمة الثالثة عشرة له خلال الموسم الحالي.