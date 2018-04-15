10 مباريات تحسم مستقبل بنزيما وبيل مع ريال مدريد

يقترب موسم ريال مدريد من نهايته مع صعود الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من كأس الملك، وابتعاد الفريق بفارق كبير عن برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني.

لكن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما وزميله الويلزي غاريث بيل مازال يسيل الكثير من الحبر في إسبانيا.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن الـ 10 مباريات المتبقية لريال مدريد ستكون حاسمة في تحديد مستقبل بنزيما وبيل في الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى لريال مدريد 7 مباريات في الدوري الإسباني و3 مباريات حال تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتمثل هذه المباريات المعيار الذي سيحسم مستقبل اللاعبين.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد إلى أن بيل عانى كثيرًا في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الأربعاء الماضي، كما أنه خاض 36 دقيقة فقط في مجموع مواجهتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ 16.

ونوّهت الصحيفة إلى أن الأقرب للاعبين أنهما خارج أسوار سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الصيف المقبل.

وسجل بيل 11 هدفًا الموسم الحالي في جميع المسابقات مقابل 5 فقط لبنزيما.

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد صيف العام 2009، في حين تعاقد ريال مدريد مع بيل صيف العام 2013.