زيدان يستبعد كريستيانو رونالدو و3 نجوم آخرين من مباراة ريال مدريد ومالاغا

قرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري إسبانيا لكرة القدم استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة الفريق الملكي المقبلة على أرض مالاغا فريق الذيل في وقت لاحق من اليوم الأحد كما قرر إراحة غاريث بيل ولوكا مودريتش ورفائيل فاران.

وحصل رونالدو على راحة في أربع من آخر خمس مباريات لريال خارج ملعبه في الدوري المحلي، حتى يكون في كامل اللياقة في مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وغاب رونالدو عن مباريات فريقه على أرض ليغانيس وإسبانيول ولاس بالماس في الجولة الماضية.

وأثبتت هذه الخطة نجاحها إذ هز رونالدو الشباك في جميع مباريات فريقه العشر في دوري الأبطال هذا الموسم بما في ذلك ركلة الجزاء الحاسمة في الوقت المحتسب بدل الضائع والتي ضمنت لحامل اللقب الصعود لقبل النهائي على حساب يوفنتوس في الأسبوع الماضي.

وفي الدوري الإسباني يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 64 نقطة وسيتقدم للمركز الثالث متجاوزًا فالنسيا إذا فاز على مالاغا الذي جمع 17 نقطة فقط.