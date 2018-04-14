أتلتيكو مدريد ينفي تقدم برشلونة بعرض لشراء غريزمان

نفى كليمنتي فيلافيردي، مدير أتلتيكو مدريد، ومستشار رئيس النادي، تقدم برشلونة بعرض للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان؛ لضمه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن فيلافيردي قوله، إن غريزمان مازال لاعبًا في أتلتيكو مدريد، ولم يتقدم أحد بعرض لضمه حتى الآن.

وأوضح فيلافيردي: “في الوقت الحالي يمكنني التحدث عن أن غريزمان مازال لاعبًا في أتلتيكو مدريد، أنا أركز على الحقائق وليس على المستقبل، إنه مرتبط بعقد معنا”.

وعن تقدم برشلونة بعرض ضم غريزمان قال فيلافيردي: “لم يتقدم أحد لضمه، ولا نعرف شيئًا عن برشلونة”.

وتحدثت تقارير عن نية برشلونة التقدم بعرض لضم غريزمان بدلًا من دفع قيمة فسخ عقده؛ لتجنب توتر العلاقة مع أتلتيكو مدريد.

ويرتبط غريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2022، علمًا بأنه سجل 25 هدفًا وصنع 13 الموسم الحالي في 41 مباراة.