وكيل أعمال ليفاندوفسكي يعلق على أنباء رحيله إلى ريال مدريد

علّق بيني زاهافي، وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على أنباء اقتراب موكله من الانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال زهافي، في تصريحات لصحيفة “przeglad sportowy” البولندية: “انتقال ليفاندوفسكي أمر صعب ومعقد، لا أحد يستطيع القول إنه سيبقى أو سيرحل”.

وتابع: “بخصوص توقيعه على عقد مبدئي مع ريال مدريد فهذه إشاعة، لم يتقرر أي شيء حتى الآن”.

وأوضح: “نتحلى بالصبر حول هذا الأمر، وفي انتظار التطورات”.

وسجل ليفاندوفسكي 35 هدفًا وصنع 4 في 40 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي.

وأثار ليفاندوفسكي الجدل حول اقترابه من ريال مدريد بعد أن عيّن زاهافي وكيلًا له على اعتبار أنه مقرب من ريال مدريد وأنه تعيينه ينتهي بنهاية آخر يوم في سوقًا الانتقالات الصيفي المقبل.