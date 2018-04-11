أتلتيكو مدريد يُغري غريزمان بعقد “الأغلى في تاريخ النادي”

ينوي أتلتيكو مدريد إغراء مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بمنحه عقدًا جديدًا يحصل بموجبه على300 ألف جنيه استرليني في الأسبوع لمنعه من الانتقال إلى برشلونة أو أي ناد آخر.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن برشلونة تقدم بعرض مقابل 87 مليون إسترليني للحصول على خدمات غريزمان في حين أن مانشستر يونايتد لا يزال حريصًا على التعاقد مع اللاعب منذ الصيف الماضي.

لكن صحيفة “ميرور” البريطانية قالت إن دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو أكد أنه سيقاتل للاحتفاظ بصاحب القميص رقم 7 في صفوف الفريق.

وينوي أتلتيكو جعل المهاجم الفرنسي أغلى لاعب في تاريخ النادي خاصة في ظل بقائه مع النادي العام الماضي ورفضه الرحيل في ظل حظر التعاقد مع لاعبين جدد الذي فرضه الاتحاد الدولي (الفيفا) على النادي.

ونفى غريزمان مؤخرًا وجود مفاوضات مع برشلونة بعد انتشار تقارير صحفية تؤكد أنه سيوقع للنادي الكتالوني الصيف المقبل.

ويتمتع غريزمان بأداء رائع منذ بداية العام الحالي حيث سجل 18 هدفًا منذ مطلع بداية 2018 حيث سجل هدفًا في آخر خمس مباريات.