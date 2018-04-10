رئيس رابطة الدوري الإسباني يطالب “باختفاء” باريس سان جيرمان من أوروبا

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني باريس سان جيرمان مجددًا وطالب بابتعاده عن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال تيباس في مقابلة مع مجلة Actualidad Económica الاقتصادية الإسبانية إنه بموجب المعايير المتعارف عليها يجب أن “يختفي النادي الفرنسي من دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف “قلت ذلك من قبل مع صحيفة ليكيب لأن النادي يخلق تضخمًا كبيرًا أدى لانهيار اقتصاد الأندية. التعاقد مع نيمار لا يتوافق مع قانون العرض والطلب”.

وانتقل نيمار (26 عامًا) من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعدما دفع النادي الفرنسي، المملوك لجهات قطرية، مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة بيع وشراء اللاعبين بشكل مبالغ فيه.

وأشار رئيس الرابطة إلى أنه خلال العامين المقبلين سيتم إدراج الأندية الإسبانية في البورصة وأن حقوق البث التلفزيوني للفترة من 2019 إلى 2022 لن تقل عن 1.3 مليار يورو في الموسم الواحد.

وأوضح “الأندية الإسبانية لم تقتحم البورصة بعد لأنه يجب أن الانتظار ثلاث سنوات كما أن الاستثمارات بالأندية حديثة العهد لكن خلال العامين المقبلين سيتم إدراج أحد الأندية ما يساعد على تحقيق أرباح كبيرة”.