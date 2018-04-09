تحديد حكم مباراة برشلونة وإشبيلية في نهائي كأس إسبانيا

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن الحكم الذي سيدير مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وإشبيلية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد.

وأوضحت صحيفة “أس” أن خيسوس جيل مانزانو، هو من سيقود المباراة النهائية التي تقام في الـ 21 من الشهر الجاري.

وسبق أن قاد مانزانو العديد من المباريات المهمة، منها مباراتا كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وكان الأول في يناير 2014 والثاني في أبريل العام الماضي.

وفي 12 مباراة لبرشلونة أدارها مانزانو، حقق الفريق الكتالوني 7 انتصارات، في حين تعادل مرتين وخسر3، في المقابل أدار مانزانو 8 مباريات لإشبيلية، فاز الفريق الأندلسي في 5 وخسر 3.

وسبق لمانزانو أن أدار مباراة وحيدة بين إشبيلية وبرشلونة وكانت على ملعب سانشيز بيزخوان في أكتوبر 2015، وانتهت بفوز إشبيلية 2/1.