راموس وفاسكيز ينضمان لزيدان.. لا ممر شرفيًا لبرشلونة

انضم لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، إلى مدربه زين الدين زيدان الذي يرفض إقامة ممر شرفي لبرشلونة حال تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو.

وتنص العادات في الدوري الإسباني أن يقف أول فريقه يواجه البطل المتوّج في ممر شرفي له، لكن زيدان قال إن لاعبي ريال مدريد لن يقفوا في ممر شرفي، لأن برشلونة لم يفعل ذلك بعد تتويج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية ” EFE” عن فاسكيز قوله: “أتفق تمامًا مع ما قاله زيدان، هو صاحب القرار وأنا معه حتى الموت، القرار لا يزعج أحدًا، الكل يفعل ما يحلو له، نحن نقدر ذلك جيدًا كما يقدروه هم أيضًا”.

كما انضم سيرجيو راموس إلى مدربه وقال: “نحن نتبع أوامر المدرب، وعدم القيام بممر شرفي لا يعني عدم احترام برشلونة، الممر يقام أحيانًا وأحيانًا لا”.

وتابع: “الأمر يتم تضخيمه بشكل كبير، لا أظن أن برشلونة حريص على هذا الأمر، وفي النهاية كما قلت سابقًا عدم القيام بالممر لا يعني عدم تبادل الاحترام بيننا”.

وكان آخر ممر شرفي بين ريال مدريد وبرشلونة العام موسم 2007/2008، عندما وقف الفريق الكتالوني أمام ريال مدريد المتوَّج بلقب الدوري الإسباني، لكن يبدو أن ذلك سيصبح من الماضي، إذ أن امتناع ريال مدريد عن الممر الشرفي قد ينهي هذه العادة، خاصة أنه تحوّل إلى إهانة للفريق الذي يفعله وليس احترامًا للفريق الفائز.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز في 4 مباريات من 7 مباريات متبقية للفوز بلقب الدوري الإسباني، علمًا أن ريال مدريد وبرشلونة يلعبان في الجولة 36 من المسابقة، أي أن الفريق الكتالوني قد يكون ضمن الفوز باللقب.