سبب تغيير كريستيانو رونالدو في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

كشف المدير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سبب تغيير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام أتلتيكو مدريد في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وأخرج زيدان رونالدو وأدخل كريم بنزيما في الدقيقة 63 من المباراة، رغم أن النتيجة كانت 1/1.

وقال زيدان عقب المباراة: “قبل كل شيء نحن سعداء بمحتوى المباراة، من العار أنه كان يمكن أن نخسر المباراة رغم أنه أُتيحت لنا العديد من الفرص.

وعن رونالدو قال زيدان: “إنه جزء من الخطة، لا يوجد أكثر من ذلك، لدينا العديد من المباريات، وعلينا أن نحصل على الراحة”.

وأوضح: “رونالدو ذكي، هناك لحظات لا يلعب فيها، وآخرون يفعلون ذلك، يحتاج للراحة، إنه أفضل في كل يوم”.

وعن ترشيح دييغو سيميوني مدرب ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا قال زيدان: “لا أحب أن يقال هذا الشيء، أمامنا مباراة عودة الأربعاء، علينا القيام بكل شيء، هذا ما نفكر فيه فقط، الباقي لا يهمني”.