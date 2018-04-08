التعادل يحسم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

فرض التعادل نفسه على مباراة ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في، إطار مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص، وقد تألق الحارسان كيلو نافاس ويان أوبلاك.

وأصبحت المباراة في قمة الإثارة في الشوط الثاني، بعد أن سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لريال مدريد، إثر تلقيه كرة عرضية متقنة من زميله الويلزي غاريث بيل، ليودعها مباشرة بشكل رائع في مرمى أوبلاك في الدقيقة 53.

ولم تدم فرحة ريال مدريد كثيرًا بعد أن تعادل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 57، بعد أن مرر الكرة إلى فيكتور فيتولو، الذي أعادها إلى غريزمان ليودعها بسهولة في مرمى كيلور نافاس.

وفاجأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الجميع، عندما أخرج كريستيانو رونالدو ليشرك مكانه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 64.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز على جاره أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني منذ فوزه 2/0 في ديسمبر 2012، إذ خسر 3 مرات وتعادل مرة وحيدة، رغم أنه فاز في عدة مباريات في كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وسدد الجناح ماركو أسينسيو والظهير الأيسر مارسيلو في العارضة في الشوط الأول وطالب أصحاب الأرض بركلتي جزاء وتصدى أوبلاك لمحاولتين كانتا في طريقهما للشباك من داني كارفخال ورونالدو.

كما أنقذ كيلور نافاس حارس ريال مدريد تسديدة من دييغو كوستا في الشوط الأول وأخرى من كوكي في الشوط الثاني، في حين ابتعدت تسديدة ساؤول نيغويز قليلًا عن المرمى.

وكاد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أن يحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة حرة لكن أوبلاك تألق مجددًا.

ورفع التعادل رصيد ريال مدريد إلى 64 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، في حين يحلّق برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة.

قوووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد الأول “رونالدو” https://t.co/4mc1YqAYKN — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٨ أبريل، ٢٠١٨