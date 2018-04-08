مباراة ريال مدريد وأتلتيكو.. من يكسب الرهان في الديربي سيميوني أم زيدان؟

يتجدد الموعد بين عملاقي العاصمة الإسبانية مدريد في مواجهة الديربي المثيرة التي تجمع ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في ملعب “سانتياغو برنابيو” في الجولة الحادية والثلاثين للدوري المحلي.

ويظل لقاء الديربي واحدًا من أبرز مباريات الليغا رغم ابتعاد الريال عن المنافسة على اللقب وتركيزه على دوري أبطال أوروبا فقط.

وينتظر المتابعون مواجهة مثيرة بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال والأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، وهو ما ترصد ملامحه “إرم نيوز” في التقرير التالي:

حلم المنافسة

يبدو الفريقان بعيدين عن المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني.

ويتصدر برشلونة، ترتيب الليغا، برصيد 79 نقطة وبالتالي يبقى البارسا على أعتاب التتويج باللقب، خاصة أن الفريق الكتالوني يسير بخطى ثابتة.

وتبدو أرقام الفريقين متقاربة قبل مواجهة الديربي، فالريال فاز في 19 مباراة مقابل 20 انتصارًا لأتلتيكو وتعادل الريال 7 مرات مقابل 6 تعادلات وخسر الريال 5 مباريات مقابل 3 هزائم.

وسجل ريال مدريد 76 هدفًا بينما أحرز أتلتيكو 50 هدفًا، واستقبل الريال 33 هدفًا مقابل 14 هدفًا هزوا شباك الروخي بلانكوس وهو أقوى دفاع في الليغا.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 218 مرة في مختلف البطولات وفاز ريال مدريد في 109 مباريات وفاز أتلتيكو 55 مرة مقابل 54 تعادلًا وسجل الريال 364 هدفًا وأحرز أتلتيكو 275 هدفًا.

وعلى مستوى الليغا، لعب الفريقان 161 مباراة وفاز الريال 86 مرة وأحرز أتلتيكو 39 انتصارًا مقابل 36 تعادلًا.. وسجل الريال 285 هدفًا مقابل 214 هدفًا لأتلتيكو.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، فاز ريال مدريد 52 مرة مقابل 15 انتصارًا لأتلتيكو و13 تعادلًا ولم يفز الريال في ملعبه بالدوري منذ موسم 2012 – 2013 بثنائية دون رد كما أن آخر انتصار لريال مدريد على ملعبه ضد أتلتيكو في مايو 2017 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أفكار زيدان.. وموقعة يوفنتوس

تبدو أفكار المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، مشتتة قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي المنتظرة على ملعب “سانتياغو برنابيو” في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

ويمنح فوز الذهاب على يوفنتوس بثلاثية دون رد زيدان بعض الطمأنينة وهو ما جعله يضم القوة الضاربة لقائمته لخوض مباراة الديربي، وخرج من القائمة الخماسي ناتشو وفاييخو للإصابة وأشرف حكيمي وداني سيبايوس وبورخا مايورال لأسباب فنية.

ويعتمد زيدان على قدرات نجمه المتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعيش حالة من التوهج مؤخرًا من أجل زيادة حصيلة أهدافه ، وربما يبدأ زيزو بالمثلث الشهير BBC بوجود كريم بنزيما وغاريث بيل مع وجود توني كروس ولوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش أو كاسيميرو المرشح أيضاً لقيادة الدفاع بجوار سيرجيو راموس على حساب فاران.

سيميوني وأسلحة الروخي بلانكوس

يحشد المدرب دييغو سيميوني أسلحته لتحقيق الفوز على حساب ريال مدريد.

ويعتمد سيميوني على الثنائي دييجو كوستا وأنطوان غريزمان في خط الهجوم بجانب الجناحين ساؤول نيغويز وكوكي كلاعبين مهمين في صناعة اللعب بخلاف ثنائي الارتكاز توماس وغابي.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ”إرم نيوز”، أن هناك صراعًا خاصًا وموقعة جانبية بين كريستيانو رونالدو وغريزمان فالثنائي من أصحاب القدرات التهديفية العالية وإيقافهما مهمة خاصة لكلا الفريقين.

وأضاف: “ريال مدريد ربما يلجأ لمثلث بي بي سي بالاعتماد على كريم بنزيما وغاريث بيل مع كريستيانو رونالدو وهو اختبار مهم لهذا المثلث بينما يعتمد أتلتيكو على قدرات الثنائي غريزمان ودييغو كوستا”.