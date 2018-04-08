بيكيه يسخر من زيدان لرفضه إقامة ممر شرفي في مباراة برشلونة وريال مدريد (فيديو)

سخر الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، من قرار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بشأن رفضه إقامة لاعبيه لممر شرفي خلال لقاء الكلاسيكو، حال ضمانهم اللقب قبل اللقاء.

وأجاب بيكيه عن سؤال لصحفي بشأن الموضوع: “لن أنام الليلة بسبب عدم إقامة الممر الشرفي”، وغادر دون تعليق إضافي.

ورفض المدرب إيرنيستو فالفيردي الخوض في الموضوع أيضًا، مشددًا: “الأمر غير مهم بالنسبة لي”.

وأضاف مدرب برشلونة: “ليس لدي ما أقوله حول تصريحات زيدان لكوننا لم نتوج بعد باللقب”.

كما رفض غويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة، التعليق على الأمر، وأوضح: “تصريحات زيدان ليس لدينا ما نقوله عنها والممر الشرفي غير مهم، ما يهمنا هو الفوز بالليغا وإضافة لقب جديد لخزينة النادي”.

وشكلت تصريحات زيدان نهاية لجدل كبير دام منذ كلاسيكو الذهاب حول الممر الشرفي وهو تقليد ينفده الفريق الذي يواجه البطل في أول لقاء بعد التتويج إن كان في الموسم نفسه.