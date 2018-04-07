ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يوسع الفارق في الصدارة مع كريستيانو رونالدو

حافظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على احتلاله صدارة قائمة هدافي بطولة الدوري الإسباني برصيد 29 هدفاً، بعدما سجل “هاتريك”، اليوم السبت، في شباك ليغانيس، ليعزز صدارة برشلونة لليغا الذي لم يخسر في المسابقة منذ هزيمته 2-صفر أمام مالاغا في الثامن من أبريل نيسان 2017.

كما أن النجم الأرجنتيني صاحب الـ30 عاماً أصبح ثاني لاعب يتمكن من تسجيل ستة أهداف من إجمالي ست ركلات حرة مباشرة خلال موسم واحد ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بالتساوي مع نجم النادي الكتالوني السابق رونالدينهو ، والذي تمكن من تحقيق ذات الإنجاز خلال موسم 2005-2006.

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو ثانيا في الترتيب بـ22 هدفا، ويلاحقه نجم برشلونة سواريز بنفس الرصيد، ويأتي رابعا نجم أتلتيكو مدريد أغويرو.