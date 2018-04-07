جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليغانيس (صورة)

قاد ليونيل ميسي برشلونة لإسقاط ليغانيس، مسجلًا ثلاثة أهداف (هاتريك) مقابل هدف في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وسجل المهاجم الإسباني الدولي ياجو أسباس ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه سلتا فيجو إلى سحق ضيفه أشبيلية 4 / صفر اليوم بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضًا فوز ديبورتيفو ألافيس على خيتافي 2 / صفر، وريال بيتيس على إيبار بنفس النتيجة.

وتقدم برشلونة بهذا الفوز خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد وبفارق 16 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث قبل مباراة ديربي مدريد بين قطبي العاصمة غدًا الأحد في إطار نفس المرحلة.

وتجمّد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مُني بالهزيمة الثانية على التوالي، وهي الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.