“هاتريك” ميسي يسقط ليغانيس ويعزز صدارة برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

تألق النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي وقاد برشلونة للفوز على ليغانيس، مسجلًا ثلاثة أهداف (هاتريك) مقابل هدف في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

على استاد “كامب نو”، أنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32.

وفي الشوط الثاني، أسفرت انتفاضة ليغانيس عن هدف حفظ ماء الوجه للفريق والذي سجله نبيل الزهر في الدقيقة 68 ليكون الهدف الثاني له في المسابقة هذا الموسم.

ورفع ليغانيس رصيده من الأهداف في الشوط الثاني لمبارياته هذا الموسم إلى 20 هدفًا من إجمالي 26 هدفًا سجلها الفريق في مبارياته هذا الموسم حيث جاءت ستة أهداف منها فقط في الشوط الأول.

ولكن ميسي سجل هدفه الثالث (هاتريك) في الدقيقة 87 ليحسم اللقاء تمامًا ويرفع رصيده إلى 29 هدفًا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وتقدم برشلونة بهذا الفوز خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد وبفارق 16 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث قبل مباراة ديربي مدريد بين قطبي العاصمة غدًا الأحد في إطار المرحلة نفسها.

وتجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

ونال برشلونة دفعة معنوية إضافية قبل مباراته المهمة في ضيافة روما يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي علما بأن برشلونة أنهى مباراة الذهاب على ملعبه بفوز كبير 4 / 1 .