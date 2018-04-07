زيدان يسعى لفك عقدة جديدة في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يواجه ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية لحساب الجولة الـ31 من الدوري الإسباني في لقاء ينتظره الغريم التقليدي برشلونة الذي ينتظر هدية تبعد الطرفين أكثر عن صراع اللقب وتقربه من التتويج.

ومنذ مجيء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لأتلتيكو مدريد تمكن من فرض صراع قوي بين الفريقين رغم أن ريال مدريد شكل كابوسًا مرعبًا لجاره في دوري أبطال أوروبا، إذ حرمه مرتين من التتويج باللقب في النهائي وأخرجه مرة من ربع النهائي ومرة من نصف النهائي في 4 مواسم متتالية منذ 2014.

لكن المدرب الأرجنتيني فرض عقدة على الجار في الدوري الإسباني في الأربع موسم الأخيرة حيث فشل ريال مدريد في هزمه على ملعب سانتياغو برنابيو في 4 لقاءات، إذ فاز 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

وفي مجموع مباريات سيمموني كمدرب ضد ريال مدريد واجهه 25 لقاء وفاز 8 مرات وتعادل 8 مرات وخسر 9 باحتساب نهائي دوري أبطال أوروبا في 2016 والذي خسره بضربات الترجيح.

أما في الدوري الإسباني فواجه سيميوني ريال مدريد 12 مرة فاز 4 مرات وخسر 4 مرات وتعادل 4 مرات، لكنه خسر أولى 3 مواجهات مع ريال مدريد وبعدها حقق 4 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة كانت في ملعبه الموسم الماضي 3/0.

ومنذ موسم 2012/2013 لم يفز ريال مدريد على ملعبه أمام جاره أتلتيكو مدريد حيث تمكن سيميوني من هزيمة أنشيلوتي مرتين وهزم زيدان مرة وتعادل معه مرة.

وفك المدرب الفرنسي منذ تعيينه بداية العام 2016 عددًا من العقد لريال مدريد كانت آخرها الفوز على يوفنتوس في قلب تورينو 3/0، وتبقّى أمامه فك عقدة الجار في ملعب سانتياغو برنابيو الأحد المقبل.

ويبقى اللقاء أيضًا مهمًا لأنصار ريال مدريد لأن الفوز على جارهم سيقرب الغريم برشلونة أكثر من لقب الدوري الإسباني حيث أن الفارق 9 نقاط حاليًا، كما سيجبر لاعبي ريال مدريد للوقوف في ممر شرفي لغريمهم في لقاء الكلاسيكو في حال استمرار الفارق لغاية الجولة 36.