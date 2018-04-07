حسن شحاتة: لدي شرط لتدريب نادي الزمالك وهذه نصيحتي لمحمد صلاح (فيديو)

كشف الكابتن حسن شحاته، المدير الفني لمنتخب مصر سابقًا، حقيقة رفضه تدريب نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم ولن يتأخر عن النادي، الذي صنعه وكان له الفضل عليه، في الوقت الذي برر فيه الادعاء بهذا الأمر بأنه لعمل “شو” على السوشيال ميديا، وإظهاره في موقف حرج تجاه ناديه.

وقال حسن شحاته، الملقب بـ”المعلم” خلال استضافة إعلامية له مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج “أنا وأنا” على فضائية”أون .إي” مساء الجمعة، إنه لم يُطلب ولو مرة واحدة لتدريب النادي خلال الفترة الأخيرة.

وعن إمكانية تدريب النادي حال العرض عليه، بعد ضعف نتائج الفريق بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، قال شحاته: “أسمع أحاديث وتصريحات عن قيام مرتضى منصور بالاتصال بي ورفضي لتدريب الفريق، وأنا أؤكد أن هذا الأمر لم يحدث ولو مرة، ولا مانع عندي من تدريب النادي بشرط واحد، وهو عدم تدخل رئيس النادي في شغلي، وأنا اللي أجيب اللاعبين”.

وردًا على سؤال سمر يسري بتدخل المستشار مرتضى منصور في عمل المدربين، قال شحاته: “طبعًا بيتدخل، وهذا ما نراه بين الحين والآخر”.

وعن إدارة النادي الأهلي، قال حسن شحاته: “النادي حاليًا أصبح لأعضائه وليس جماهيره، ولا أظن أن أحدًا من نادي الزمالك يستطيع إدارته بالشكل الذي يدار به النادي الأهلي، وليس لدي أي مشكلة في تدريب الأهلي إذا عرض على تدريبه”.

وبالحديث عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وامكانية انتقاله إلى أندية أخرى أبرزها ريال مدريد الإسباني، قال شحاته: “أنصح محمد صلاح بالتفكير كثيرًا في هذا الأمر، والرجوع إلى أهل الثقة والخبرة، لأنه ببساطة سيكون مع أكثر من نجم، وقد لا يكون ذلك في صالح محمد صلاح الذي يزداد تألقًا بين الحين والآخر”.

وبسؤاله عن أفضل مدرب في الدوري المصري، قال شحاته: “الأمر يتعلق بالنتائج وحسام البدري، مدرب الأهلي، وحسام حسن، مدرب المصري هما الأفضل، كل مدرب في ترتيب فريقه، وإيهاب جلال، مدرب الزمالك في ترتيب فريقه أيضًا، العبرة بالنتائج”.