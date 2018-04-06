يويفا يعاقب برشلونة بسبب البالونات الصفراء في مباراة روما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن قيامه بإجراءات تأديبية ضد نادي برشلونة الإسباني؛ بسبب إطلاق “بالونات صفراء” من مدرجات ملعب كامب نو، يوم الأربعاء الماضي، خلال مباراة الفريق أمام روما الإيطالي، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقام الحكم الهولندي داني ماكيلي بإيقاف المباراة للحظات في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعدما قامت جماهير برشلونة بإلقاء بالونات صفراء من المدرجات، دخل العديد منها إلى أرضية الملعب.

وستناقش لجنة الأخلاق والانضباط التابعة ليويفا هذه المسألة في 31 مايو/أيار المقبل.

وطالبت جماعات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا من الجماهير أن تطلق بالونات صفراء في الدقيقة 17، كإشارة للاحتجاج على تصرفات الحكومة في الصراع الكتالوني العام الماضي.