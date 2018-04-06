سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد: دييغو كوستا “حيوان”

أشاد دييغو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بمهاجمه دييغو كوستا ووصفه “بالحيوان” عقب تألقه أمام سبورتنغ لشبونة خلال الفوز بهدفين نظيفين في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي يوم أمس الخميس.

ومدّد أتلتيكو، بطل المسابقة في 2012، سلسلة انتصاراته بملعبه لتصل إلى تسع مباريات بجميع المسابقات بعدما هز كوكي الشباك في أول 30 ثانية من اللقاء وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول.

واستفاد اللاعبان من أخطاء في الدفاع إذ صنع كوستا الهدف الأول لكوكي بينما استغل غريزمان خطأ من مواطنه الفرنسي جيريمي ماتيو ليسدد كرة منخفضة في المرمى.

وقال سيميوني للصحفيين “كان هذا أفضل أداء لكوستا منذ عودته للنادي قادمًا من تشيلسي في يناير الماضي. ظهر مثل الحيوان يركض ويضغط طوال المباراة”.

ولم يسجل الدولي الإسباني خلال المباراة ليظل رصيده ستة أهداف فقط في 16 مباراة وقد سنحت له لزيادة رصيده من الأهداف مع أتلتيكو لكن حارس سبورتنغ تصدى لمحاولته.

ويأمل المهاجم المولود في البرازيل في العودة لهز الشباك عندما يخوض فريقه مباراة قمة أمام ريال مدريد في الليغا يوم الأحد المقبل.