رئيس ريال مدريد يقترح على بنزيما الانتقال إلى الدوري الصيني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اقترح على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذهاب إلى الدوري الصيني، الصيف المقبل.

وكان بيريز مؤيدًا لاستمرار كريم بنزيما بشكل دائم منذ انضمامه للفريق صيف العام 2009 قادمًا من ليون.

لكن يبدو أن التراجع الكبير في مستوى بنزيما وتقلص عدد أهدافه إلى 9 أهداف فقط في جميع المسابقات، مع تواصل تعرضه للانتقادات جعلت رئيس ريال مدريد يغيّر رأيه.

وأضافت الصحيفة أن بيريز أصبح مقتنعًا أن مسيرة بنزيما مع ريال مدريد قد وصلت إلى نهايتها.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يرى أن ريال مدريد سيحصل على مبلغ كافٍ حال رحيل بنزيما (30 عامًا) إلى الدوري الصيني.

وتشير تقارير إلى سعي ريال مدريد إلى التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ أو هاري كين لاعب توتنهام، وهو ما يعني تقلص فرص بنزيما في اللعب.