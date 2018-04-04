الحرس المدني الإسباني يستغل هدف كريستيانو رونالدو في يوفنتوس لمحاربة المخدرات

استعمل الحرس المدني الإسباني هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرائع أمام يوفنتوس لنشر تغريدة عبر صفحته الرئيسة على ” تويتر ” لتوجيه رسالة لمحاربة المخدرات، لكن التغريدة أثارت الجدل وجعلت الكثير من المتابعين يهاجمون نجم ريال مدريد.

ونشر الحرس المدني فيديو للهدف من صفحة الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو المتعصب لريال مدريد وكتب عليها: ” المخدرات لا تساعدك على الخروج من المشاكل ولا أن تكون سعيدًا أو تطور علاقاتك الاجتماعية.”

لكن عددًا كبيرًا من المتابعين ذكروا الحرس المدني الإسباني أن وضيفته هو محاربة الإجرام، وأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابع بالتهرب الضريبي وأنه لا يشكل نموذجًا جيدًا لمحاربة الجريمة.